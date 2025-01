TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,72 EUR. Bei 9,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.752 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Gewinne von 57,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,86 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 06.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,906 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Was Analysten von der TeamViewer-Aktie erwarten

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit grünem Vorzeichen

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht