TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagnachmittag ins Plus

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 13,79 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,92 EUR. Bei 13,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 331.766 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 198,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.12.2021 (10,72 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,30 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,80 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,00 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,30 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 13.02.2023 werfen.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,855 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

