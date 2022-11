TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 10,44 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 12:22 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 10,54 EUR. Mit einem Wert von 10,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 393.425 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 16,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 36,92 Prozent zulegen. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,50 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 13,77 EUR.

Am 03.08.2022 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 137,48 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,97 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 13.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 14.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie zweistellig im Plus: TeamViewer hält nach guten Quartal an Prognose fest

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie angepasst

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com