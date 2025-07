TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 9,40 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:39 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 109.870 Stück.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 45,27 Prozent zulegen. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 5,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,14 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

