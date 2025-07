TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,45 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,45 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 9,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,44 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 29.318 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Kursverlust von 5,49 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 178,75 Mio. EUR gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

