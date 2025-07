TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 9,39 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 9,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 9,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.763 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 45,50 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,049 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

