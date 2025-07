TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Abschlägen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 9,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,9 Prozent auf 9,44 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 9,36 EUR. Mit einem Wert von 9,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 125.728 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,73 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 5,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,049 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,65 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet

Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht