TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 9,53 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,3 Prozent auf 9,53 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 9,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.740 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 43,28 Prozent wieder erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 6,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,049 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

