TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag weit abgeschlagen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 12,55 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 12,55 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,55 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.227 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,80 Prozent. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 28,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,18 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

