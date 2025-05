TeamViewer Aktie News: Anleger setzen TeamViewer am Dienstagmittag unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 12,5 Prozent auf 11,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 12,5 Prozent bei 11,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,59 EUR. Bei 12,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.151.373 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,97 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Ausblick: TeamViewer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel wäre eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren heute wert