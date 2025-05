TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 14,8 Prozent auf 11,39 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 14,8 Prozent auf 11,39 EUR ab. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 11,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.637.127 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,89 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 27,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

