TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Aufwind

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 10,64 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 10,64 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,70 EUR zu. Bei 10,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 154.936 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 15,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 30,31 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 168,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 11.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,906 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

