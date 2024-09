TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag stärker

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 11,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 11,65 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 196.423 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,58 EUR) erklomm das Papier am 16.09.2023. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 29,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 14,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,869 EUR je TeamViewer-Aktie.

