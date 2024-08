TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,39 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 12,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,42 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,39 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.372 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.07.2024 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,853 EUR je TeamViewer-Aktie.

