TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 12,62 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,62 EUR. Bei 12,71 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 193.191 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,20 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,066 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

Am 12.02.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

