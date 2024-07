TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Vormittag nach

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 10,79 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,79 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,79 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.407 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 64,46 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,29 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie.

