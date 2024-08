TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag in Rot

TeamViewer im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,24 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,20 EUR aus. Bei 12,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.885 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 44,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 18,26 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,843 EUR je Aktie aus.

