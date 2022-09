TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 8,50 EUR

Die TeamViewer-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 8,28 EUR. Bei 8,24 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 471.621 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,24 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 0,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,32 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,48 EUR, während im Vorjahreszeitraum 120,97 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte TeamViewer die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

