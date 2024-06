TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,15 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,15 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.323 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,22 Prozent. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,54 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 5,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 161,65 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,848 EUR im Jahr 2024 aus.

