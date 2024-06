TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,6 Prozent im Minus bei 10,30 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,6 Prozent auf 10,30 EUR ab. Bei 10,23 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 910.608 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 72,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,23 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

