TeamViewer Aktie News: TeamViewer nahezu unbewegt

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum verändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,10 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 14,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,07 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 119.873 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2021 erreicht. Am 17.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,72 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,80 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,859 EUR im Jahr 2023 aus.

Die TeamViewer AG ist ein weltweit führender Software-Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen. Über die Konnektivitätsplattform von TeamViewer kann eine Vielzahl an elektronischen Geräten über das Internet der Dinge miteinander vernetzt werden, um die Fernsteuerung, Verwaltung und Interaktion zwischen Personen und Geräten, Personen und Personen oder Geräten und Geräten zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet dadurch Organisationen jeder Größe sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen. Die modulare Architektur von TeamViewer ist cloud-basiert und wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert. Das 2005 gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum.

