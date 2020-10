Dow Jones im Minus: Anleger nehmen nach Rally Gewinne mit

Der Dow Jones begann den Tag mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 28.764,95 Punkten und bleibt auf rotem Terrain. Er gibt derzeit 0,31 Prozent auf 28.747,16 Einheiten nach. Beim technologielastigen NASDAQ Composite sind hingegen Gewinne zu verzeichnen: Anleger schicken das Barometer 0,3 Prozent auf 11.909,60 Zähler nach oben.

An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag erst einmal Kasse gemacht.

Der Markt wartet immer noch auf Fortschritte in den Verhandlungen um ein neues Corona-Konjunkturprogramm - mit der nahenden US-Präsidentschaftswahl schwindet offenbar die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. Dagegen kamen auch überwiegend erfreuliche Unternehmensnachrichten nicht an.

Bilanzen im Fokus

In den USA hat am Dienstag die Berichtssaison an Fahrt aufgenommen. So legten bereits vorbörslich die Großbanken JPMorgan und Citigroup die Bücher offen. Auch Johnson & Johnson veröffentlichte die Kennzahlen zum vergangenen Jahresviertel. Im späteren Handelsverlauf dürften sich die Blicke der Anleger dann auf den Tech-Wert Apple richten. Der iKonzern lädt zu einem "Special Event", bei welchem die Präsentation der ersten 5G-iPhones erwartet wird.

Die im September erwartungsgemäß gestiegenen Verbraucherpreise hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

Die US-Inflation hat im September wie erwartet leicht zugelegt, wofür insbesondere höhere Energiepreise sorgten. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg in diesem Ausmaß gerechnet. Die für den August gemeldete Preissteigerung von 0,4 Prozent wurde bestätigt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

