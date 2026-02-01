Technische Probleme auf CDU-Parteitag: Merz-Wahl nicht digital

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme wählt die CDU ihren Bundesvorsitzenden beim Parteitag in Stuttgart nicht digital, sondern traditionell per Stimmkarte. "Wir haben derzeit an mehreren Stellen starke technische Unregelmäßigkeiten, die sich derzeit nicht erklären lassen", sagte die nordrhein-westfälische Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung , Ina Scharrenbach, als aktuelle Tagungsleiterin.

Es gehe um die Integrität der Wahlen, sagte Scharrenbach. "Diese müssen rechtssicher durchgeführt werden können und das Ergebnis muss über jeden Zweifel erhaben sein. Aufgrund der Bedeutung dieser Wahlen haben wir uns entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und die Wahlen wie in den Jahren zuvor analog durchzuführen."

Test mit Fußball-Frage

Zuvor hatte die Tagungsleitung versucht, die Delegierten das System mit einer Probewahl testen zu lassen - und zwar mit der Frage "Was glauben Sie, wer gewinnt die Fußball-WM 2026?" Ein Ergebnis dazu wurde nicht verkündet./bk/DP/men