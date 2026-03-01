DAX23.589 -0,2%Est505.763 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,64 +4,3%Gold5.179 +0,4%
Teenagerin in Ukraine getötet - Öldepotbrand in Russland

12.03.26 09:08 Uhr

TSCHERNIHIW/TICHOREZK (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff ist in der nordukrainischen Region Tschernihiw eine Teenagerin getötet worden. Die Eltern der 2010 geborenen Jugendlichen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz mit. Drei weitere Verletzte gab es demnach in den Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk.

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 94 Kampfdrohnen ein. Davon seien 77 abgewehrt worden, aber es habe auch 16 Einschläge an elf Orten des Landes gegeben.

Die Ukraine wiederum attackierte in der Nacht zum Donnerstag ein Öldepot in der Region Krasnodar am Schwarzen Meer. Auf dem Gelände des Depots im Landkreis Tichorezk sei wegen herabgestürzter Drohnentrümmer ein Feuer ausgebrochen, schrieb der Zivilschutzstab der Region bei Telegram. Verletzte gebe es nicht. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in der Nacht 80 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt - 30 davon über der Region Krasnodar.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland an./ksr/DP/jha