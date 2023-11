Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Telefonica Deutschland zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Telefonica Deutschland-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 2,35 EUR zu. In der Spitze legte die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 2,35 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Telefonica Deutschland-Aktien beläuft sich auf 5.009.034 Stück.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,07 EUR für die Telefonica Deutschland-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Telefonica Deutschland zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent auf 2.091,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Telefonica Deutschland einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Telefonica Deutschland-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün

Telefonica-Aktie zieht an: Telefonica-Konzern will Ebitda mittelfristig steigern