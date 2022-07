Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 43,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,74 EUR erreichte der Titel am 02.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,44 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 27,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.05.2022 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,40 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,77 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 135.471,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tencent am 17.08.2022 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,97 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Wilder Ritt auf dem Drachen: China-Aktien vor Comeback

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

Ausblick: Tencent präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent