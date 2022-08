Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag schwächer

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 36,90 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,10 EUR ab. Mit einem Wert von 37,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 6.974 Stück.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 36,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 18.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,77 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 135.471,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 135.303,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.08.2022 erfolgen. Am 16.08.2023 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,66 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent schließt einen seiner NFT-Marktplätze wieder

Spekulativer Sekundärmarkt: Chinesische Tech-Konzerne verpflichten sich beim NFT-Handel zur Selbstregulierung

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent