Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Grün

Kurs der Tencent

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 55,20 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 55,20 EUR. Bei 55,20 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.912 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (30,51 EUR). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 80,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 CNY.

Tencent ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,52 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,92 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,61 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte Tencent die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,69 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Finanzchef Sgourdos verlässt Prosus - Aktie etwas leichter