Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 55,40 EUR. Die Tencent-Aktie legte bis auf 55,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1.069 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,68 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2024. Gewinne von 0,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 44,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 14.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,52 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,08 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 173,92 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,61 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,70 CNY je Aktie.

