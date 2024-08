Tencent Aktie News: Tencent am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 40,46 EUR.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:54 Uhr um 3,0 Prozent auf 40,46 EUR nach. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 5.309 Stück.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 48,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 32,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,50 CNY belaufen.

Am 14.05.2024 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,12 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,53 Mrd. HKD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 171,83 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 20,51 CNY je Aktie aus.

