Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,35 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 54,35 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,53 EUR aus. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 2.453 Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,90 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,62 HKD gegenüber 4,87 HKD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent auf 192,48 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,53 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Tencent die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,34 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

