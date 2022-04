Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 44,66 EUR bewegte sich die Tencent-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 44,90 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,66 EUR nach. Mit einem Wert von 44,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57 Tencent-Aktien.

Am 07.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 71,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 60,52 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022). Abschläge von 24,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 18.05.2022 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,79 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,93 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,30 Prozent auf 133,67 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Präsentation der Q1 2022-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.05.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,51 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

