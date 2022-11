Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Tencent

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 30,83 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,80 EUR aus. Bei 31,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.907 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 57,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,82 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 25,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,78 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent gewährte am 17.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,26 CNY je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138.259,00 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 134.034,00 CNY.

Am 16.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 15.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 11,94 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent