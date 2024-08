Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 43,30 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie wies um 15:41 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 43,30 EUR abwärts. Bei 43,23 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,23 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.215 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (30,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,54 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,51 CNY aus.

Tencent ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,12 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 173,53 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,83 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 20,51 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

