Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Tencent-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 31,90 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,90 EUR ab. Zuletzt wurden via Frankfurt 734 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 44,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 25,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Am 17.08.2022 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,95 CNY je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 134.034,00 CNY in den Büchern – ein Minus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 142.368,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,93 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

