Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag im Plus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 49,20 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 49,20 EUR. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 49,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.495 Tencent-Aktien.

Am 07.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,99 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,52 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,08 HKD je Aktie vermeldet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,92 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 21,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

