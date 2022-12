Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 38,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 38,48 EUR. Bei 38,40 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.692 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 25,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 16.11.2022 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,31 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 142.368,00 CNY gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 12,10 CNY je Aktie aus.

