Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Tencent

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,31 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:56 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 48,31 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 48,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.776 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2024 auf bis zu 56,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 14,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 30,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,84 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Tencent ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,13 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,93 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,94 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,63 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

