Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 24.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,29 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 39,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,45 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 894 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2021 markierte das Papier bei 66,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 19,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 18.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,40 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,77 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 135.471,00 CNY gegenüber 135.303,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,03 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

