Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittwochnachmittag nach

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 43,00 EUR.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:41 Uhr um 0,5 Prozent auf 43,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 42,64 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.152 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,05 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,46 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,09 CNY je Wertpapier.

Tencent ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,50 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 2,73 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 160,30 Mrd. CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,48 Mrd. CNY umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,59 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

