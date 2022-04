Tencent Aktie News: Tencent springt am Freitagmittag hoch

Um 12:22 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 44,75 EUR nach oben. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,46 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,61 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.060 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2021 bei 67,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,70 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,59 Prozent.

Tencent ließ sich am 23.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,79 CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,93 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent auf 144.188,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133.669,00 CNY in den Büchern gestanden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 18.05.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 17.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,36 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent