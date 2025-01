Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 52,26 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 09:16 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 52,26 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 51,67 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 51,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 374 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 56,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,17 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,36 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Tencent ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,27 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie erwirtschaftet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,93 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Tencent am 19.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 22,59 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

