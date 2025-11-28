Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
FSB sieht geringeres systemisches Risiko bei Deutscher Bank. Großaktionäre von Delivery Hero fordern strategische Überprüfung. Personalvorstand von HENSOLDT legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Deutsche Börse vor Allfunds-Übernahme? WACKER CHEMIE streicht tausende Stellen. Cathie Wood kauft Alphabet- und Meta-Aktien. Bechtle erhält staatliche Großaufträge.
Umfrage
Wie schätzen sie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein?