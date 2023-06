Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 190,32 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 202,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 199,37 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 202,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.557.846 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 382,45 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im Plus: Tesla-Chef Elon Musk wird bei Besuch in China bejubelt

Analyst: Warum Ford, GM & Co. mit Elektrofahrzeugen wohl kaum Geld verdienen werden

VW und BMW erzielen Fortschritte bei Elektromotoren - VW will keine Rabattschlachten in China - Aktien tiefer