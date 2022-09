Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 306,85 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 308,45 EUR. Bei 308,45 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 307,90 EUR. Bisher wurden heute 318 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 59,65 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 679,33 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

