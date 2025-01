Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag fester

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 416,02 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 416,02 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 418,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 414,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.073.679 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 17,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 199,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,13 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,45 USD fest.

