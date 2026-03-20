Tesla treibt seine KI-Strategie voran: Elon Musk kündigte den Start einer eigenen Chipfabrik an. Ziel ist mehr Unabhängigkeit von Engpässen bei Schlüsseltechnologien. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus Analyst sieht bei Lufthansa weiteres Abwärtspotenzial. US-Behörde untersucht Teslas FSD wegen möglicher Sichtprobleme. FUCHS erhöht Dividende. Meta hält VR-Welt Horizon nach Nutzerprotest teilweise offen. FedEx hebt Gewinnprognose an. Mutares erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal. Warten auf Borouge-Aktie: OMV verschiebt Chemie-Börsengang auf 2027. KRONES erhöht Dividende nach Gewinnanstieg.

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