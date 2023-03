The Lion Electric Company Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Lion Electric Company Registered hat sich am 10.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,020 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,8 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,090 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei The Lion Electric Company Registered ein Gewinn pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 142,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 139,91 Millionen USD, während im Vorjahr 57,71 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,004 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 139,81 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.net