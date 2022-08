The Social Chain-Aktie nach Insidertrade

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.08.2022 bei The Social Chain. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 15.08.2022 ein. The Social Chain-Vorstand Dümmel, Ralf vergrößerte am 12.08.2022 die eigene Aktienposition. Dümmel, Ralf erwarb 6.503 Aktien für je 9,14 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das The Social Chain-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 7,80 Prozent auf 8,62 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die The Social Chain-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,60 Prozent auf 9,88 EUR nach oben. Über FSE wurden im Handelsverlauf 750 The Social Chain-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. The Social Chain ist derzeit am Markt 153,42 Mio. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 15.527.800 Anteilsscheine.

Vor dem DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH-Trade wurde die letzte Transaktion am 12.08.2022 verzeichnet. Für jeweils 9,29 EUR stockte DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH in enger Beziehung das Engagement um 4.369 The Social Chain-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net