The Social Chain Aktie News: The Social Chain am Dienstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von The Social Chain gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 51,4 Prozent auf 0,573 EUR zu.

Die The Social Chain-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 51,4 Prozent auf 0,573 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die The Social Chain-Aktie bei 0,594 EUR. Bei 0,570 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.945 The Social Chain-Aktien.

Bei 11,200 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1.854,625 Prozent Plus fehlen der The Social Chain-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2023 Kursverluste bis auf 0,312 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der The Social Chain-Aktie 45,550 Prozent sinken.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von The Social Chain wird am 28.09.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte The Social Chain möglicherweise am 12.09.2024 präsentieren.

